Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на препятствие в Краснодарском крае. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Там отметили, что инцидент произошел накануне, около 19:00 мск, на автодороге близ поселка Восточный (Мостовский район).
«В результате съезда с дороги с последующим наездом на препятствие погибла женщина-водитель и пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медучреждение города Лабинска.
19 апреля четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Уфе. ДТП произошло около остановки «Универмаг «Уфа» на проспекте Октября.