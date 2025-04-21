В ЕС начали развивать оборонную промышленность после приостановки США помощи ВСУ

После того как США объявили о приостановке военной помощи Украине, страны Европы перезапускают собственную оборонную промышленность. Вероятно, упор будет делаться на международные программы и выпуск техники по лицензиям. Например, по американским лицензиям в Европе выпускаются ракеты AIM-120 AMRAAM.

Финская компания Patria развернула в Польше лицензионное производство бронетранспортеров Rosomak и с большой вероятностью рассматривает Украину в качестве одного из потенциальных покупателей, а в перспективе и производителя. Кроме Rosomak финны разработали и свой аналог советского транспортера МТ-ЛБ.

Новую машину показали на мероприятии Patria Arctic Event 2025, и создана она в рамках программы European future highly mobile augmented armoured systems (FAMOUS). Так пока и называется новый бронетранспортер (БТР) — FAMOUS. Он создан международными усилиями и призван занять нишу между американским бронетранспортером М113 и другими более тяжелыми машинами. Потенциально потребителями нового БТР будет Украина, а также скандинавские и другие европейские страны НАТО.

Проблемой остаются авиация и ракетные технологии, которые в странах Евросоюза не так сильны. Сегодня в Европе нет ни своего современного легкого боевого истребителя, ни массовой замены американским ракетам типа ATACMS.

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