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Столичные рестораторы отправляют гуманитарную помощь в зону СВО и приграничье

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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Владельцы ресторанного бизнеса из столицы активно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции (СВО) и в Курскую область. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили на mos.ru.

«Многие московские рестораторы продолжают отправлять продукты питания и материальную помощь жителям Курской области. Больше всего таких заведений оказалось в Северном административном округе — 11 кафе в районах Аэропорт, Ховрино, Беговой и Войковский», — говорится в публикации.

Бизнесмены отправляют всё необходимое, в том числе средства гигиены, лекарства, сезонную одежду, стройматериалы и даже военную технику.

При этом содержимое посылок выбирают, исходя из сезона: носки и белье поступили от кафе из Гольянова, ресторанов Бутырского, Мещанского и Хорошевского районов, берцы — из Бескудниковского, а защитные костюмы с обувью — из Дмитровского. Чайхана в Гольяново передала гигиенические наборы, а ресторан в Люблино отправил 500 шапок, 1 тыс. пар носок и 2 тыс. стелек, став лидером по количеству собранной одежды.

Четыре кафе совместно передали сотни комплектов формы, термобелья и тактических очков. Одно из заведений снабдило спецназ антисептиками, бинтами и жгутами, а владелец кавказского ресторана помог 45-й десантной бригаде нательным бельем.

Московский бизнес продолжает регулярную поддержку бойцов СВО и жителей приграничных территорий.

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Ранее, 17 апреля, на сайте Собянина сообщили, что столичная общественная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО, проводит патриотические мероприятия в учебных учреждениях, а ветеранов боевых действий вовлекает в культурную жизнь города.

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