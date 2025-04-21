Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов
Мир
В Минпромторге анонсировали льготы для семей с детьми при оформлении автокредита
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Общество
Пациенты с болезнями кожи указали на проблемы с выдачей лекарств в ряде регионов
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Происшествия
ДТП с участием автомобиля и двоих детей на электросамокате произошло в Москве
Общество
В Канске выявили незаконную контрабанду пиломатериалов на 96 млн рублей
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Мир
Папка с секретными документами Белого дома утекла в общий доступ из-за ошибки
Мир
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия

В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа

0
EN
Фото: TASS/AP/Alex Brandon
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министерство торговли КНР решительно осуждает торговые пошлины, которые ввел своим указом президент США Дональд Трамп. Об этом 21 апреля рассказал представитель ведомства информационному агентству Xinhua.

«Китай считает, что все стороны должны встать на сторону справедливости и правосудия, на сторону исторической справедливости, а в вопросе «взаимных тарифов» защищать международные экономические и торговые правила и многостороннюю торговую систему», — заявил собеседник агентства.

При этом он добавил, что в случае принятия какой-либо стороной сделки в ущерб интересам КНР власти Китая оставляют за собой право применить ответные меры. Также отмечается решимость государства в защите своих национальных интересов.

«Как только международная торговля вернется к «закону джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны станут жертвами», — предупредил источник.

Пошлинный намек: война тарифов между США и Китаем набирает обороты
Пекин добавил 15 американских компаний в список экспортного контроля в качестве ответа Вашингтону

Американский лидер Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить потоки опиоида фентанила через границу, а также мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн в свою очередь сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025