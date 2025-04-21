В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа

Министерство торговли КНР решительно осуждает торговые пошлины, которые ввел своим указом президент США Дональд Трамп. Об этом 21 апреля рассказал представитель ведомства информационному агентству Xinhua.

«Китай считает, что все стороны должны встать на сторону справедливости и правосудия, на сторону исторической справедливости, а в вопросе «взаимных тарифов» защищать международные экономические и торговые правила и многостороннюю торговую систему», — заявил собеседник агентства.

При этом он добавил, что в случае принятия какой-либо стороной сделки в ущерб интересам КНР власти Китая оставляют за собой право применить ответные меры. Также отмечается решимость государства в защите своих национальных интересов.

«Как только международная торговля вернется к «закону джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны станут жертвами», — предупредил источник.

Американский лидер Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить потоки опиоида фентанила через границу, а также мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн в свою очередь сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.