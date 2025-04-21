Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что крупные технологические компании, такие как X, Apple, TikTok и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), должны соблюдать установленные ЕС правила. Соответствующее заявление 21 апреля она сделала изданию Politico.

«Правила, принятые нашими коллегами-законодателями, должны соблюдаться. Вот почему мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta и многих других. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и беспристрастно. Нам всё равно, откуда компания и кто ею управляет. Мы заботимся о защите людей», — сообщила она в своих письменных ответах.

При этом ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс встал у истоков инициативы по сопротивлению подобным ограничениям. Он критиковал европейский Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте, которые якобы цензурируют свободу слова и подавляют инновации в Европе.

15 апреля Фон дер Ляйен заявила об исчезновении Запада в привычном понимании. Таким образом она ответила на вопрос о возможном лидерстве Евросоюза в западном мире. При этом фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюзу нужны существенные изменения, чтобы он имел большое значение в формировании нового миропорядка. По ее мнению, объединению нужно развиваться в оборонной сфере и повышать свою конкурентоспособность.