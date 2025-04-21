В Канске выявили незаконную контрабанду пиломатериалов на 96 млн рублей

В Канске полицейские выявили незаконную контрабанду пиломатериалом на сумму 96 млн рублей. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщило Главное управление (ГУ) МВД РФ по Красноярскому краю.

Уточняется, что с октября 2020 по май 2022 года 38-летний директор лесозаготовительной компании вместе с иностранцем и с собственниками пиломатериалов, чьи личности пока не установлены, заключил контракты на экспорт древесины.

После они подали соответствующие документы в таможенные органы для декларирования. Однако в самих декларациях были указаны недостоверные сведения о законности вывозимых пиломатериалов.

«Таким образом за пределы Российской Федерации было экспортировано 17 287 куб. м лесозаготовок общей стоимостью не менее 96 млн рублей», — следует из публикации ведомства в Telegram.

В связи с этим возбуждено семь уголовных дел по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору»). Теперь контрабандистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по региону.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с центральным аппаратом ФСБ пресекли канал незаконного вывоза продукции военного назначения.