Глава Южной Кореи назвал непростыми будущие переговоры с США по тарифам

Переговоры Южной Кореи и США могут оказаться непростыми. Об этом 21 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Республики Корея Хан Док Су.

«Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил в понедельник, что ожидает, что торговые переговоры с Соединенными Штатами на этой неделе в Вашингтоне станут началом содержательного сотрудничества, но добавил, что переговоры могут оказаться непростыми», — сообщается в материале.

Дипломатическая встреча запланирована на 8 утра по местному времени (00:00 мск) 24 апреля. Глава государства сообщил, что министры финансов и промышленности Южной Кореи встретятся с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем Торгового представительства США Джеймисоном Гриром.

Издание The Standard 31 марта сообщило, что Япония, Китай и Южная Корея планируют выработать общую реакцию на торговые пошлины Трампа. Уточнялось, что государства договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок, а также активизировать диалог по вопросам экспортного контроля.

4 марта американский лидер удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20% и обвинил Пекин в неспособности к борьбе с наркотрафиком. По его словам, неспособность китайского правительства принять меры по сдерживанию устойчивого притока в США опиоидов представляет собой необычную угрозу.