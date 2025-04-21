Полиция Москвы задержала 14 человек за продажу БАД под видом лекарств
Полиция в Москве задержала 14 человек за продажу через колл-центры БАД под видом лекарств. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.
«Злоумышленники рекламировали в сети интернет и средствах массовой информации деятельность по оказанию различных медицинских услуг. Через сеть организованных колл-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра», — сообщило ведомство ТАСС.
МВД считает, что аферисты вводили людей в заблуждение относительно необходимости приема лекарств и под их видом продавали БАД.
В ведомстве добавили, что четверо организаторов заключены под стражу, остальным предоставили подписку о невыезде.
Ранее, 16 апреля, «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАД — исключительно натуральные растительные компоненты. Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс».