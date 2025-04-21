Пациенты больниц Польши выразили недовольство наплывом украинцев

В Польше мнение о помощи украинцам становится хуже. Особенно часто в стране выражают недовольство большими очередями в больницы. Об этом 20 апреля рассказал врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецкой газетой Welt Am Sonntag.

«Среди поляков растет недовольство украинцами. Они жалуются на долгое ожидание приема у врача или на нехватку больничных коек», — следует из публикации.

По словам Саросека, многие граждане Польши недовольны тем, что многие украинцы остаются в стране. Он отметил огромную нагрузку на польскую систему здравоохранения, которую создают мигранты.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Польше на три месяца арестовали 34-летнего украинца, который облил бензином и поджег работодателя. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет до пожизненного.