Психолог назвала причину склонности мстить за измену у женщин

Многие женщины сразу после столкновения с изменой расстаются с партнерами и пытаются жить дальше, кто-то ради сохранения отношений прощает инцидент, но третий тип стремится отомстить мужчине за причиненную боль. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко в беседе с «Газетой.Ru».

Как указала собеседница издания, некоторым свойственно мстить, поскольку такие женщины вкладывали в отношения свои силы, время и мечты. При столкновении с предательством месть становится для девушек не просто порывом обиды, а защитным механизмом. Местью женщина пытается вернуть контроль над собственной жизнью, доказать себе и миру, что она не жертва, а сильный человек, способный постоять за себя, пояснила эксперт.

Лысенко назвала женский акт мести сложным коктейлем эмоций, в состав которого входят боль от утраты, ярость и отчаянное желание восстановить разрушенную самооценку.

«Однако месть редко приносит настоящее удовлетворение. Она может на время унять боль, но в конечном счете лишь оставляет осадок в душе и препятствует дальнейшему развитию», — предупредила психолог.

По словам эксперта, настоящее исцеление начинается не с расплаты, а с прощения — в первую очередь самой себя. Важно осознать, что пережитое — не конец, а лишь тяжелый этап, за которым последует новая, светлая глава жизни. Женщине, столкнувшейся с изменой, стоит помнить: ее ценность не зависит от чужого выбора. Она достойна настоящей любви и счастья и обретет их, как только освободится от груза прошлого и поверит в будущее, заключила Лысенко.

Ранее, 14 апреля, клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как построить здоровые отношения. При этом она подчеркнула, что единой формулы здоровых отношений не существует. Между тем помочь в их построении может понимание, что конфликты — нормальная часть отношений. Это способствует дальнейшему развитию. Кроме того, отметила психолог, важно принять тот факт, что отношения приносят не только счастье.