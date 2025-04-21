Историк посоветовала ЕС спросить Зеленского о правом экстремизме на Украине
Лидерам стран Евросоюза (ЕС), приглашенным в Киев 9 мая, стоит спросить украинского президента Владимира Зеленского о символике нацистских формирований в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом 20 апреля в статье для Berliner Zeitung написала кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко.
Как указала автор, часть украинских боевиков использует эмблемы дивизии СС «Галича» и батальона «Нахтигаль», связанных с нацистами.
«Как такое может происходить в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?» — задалась вопросом Гавришко.
Также историк обратила внимание на множественные случаи переименования улиц и городов, увековечивающих память солдат Красной армии, которые вместо этого называют в честь националистов времен Второй мировой войны.
Кроме того, по словам Гавришко, некоторые пехотные батальоны ВСУ не только носят символику русинского льва, но и справляют важные исторические даты СС.
Глава киевского режима объявил о своем намерении противостоять «параду российского лидера Владимира Путина» в Москве на 9 мая. В связи с этим он пригласил лидеров Евросоюза (ЕС) посетить Киев в этот день, призывая союзников продемонстрировать свое единство.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 18 апреля охарактеризовала предложение некоторых европейских политиков провести мероприятия в Киеве, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, как «театр абсурда».