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Историк посоветовала ЕС спросить Зеленского о правом экстремизме на Украине

Историк Гавришко: лидерам ЕС стоит обратить внимание на нацизм на Украине
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Фото: TASS/Zuma
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Лидерам стран Евросоюза (ЕС), приглашенным в Киев 9 мая, стоит спросить украинского президента Владимира Зеленского о символике нацистских формирований в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом 20 апреля в статье для Berliner Zeitung написала кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко.

Как указала автор, часть украинских боевиков использует эмблемы дивизии СС «Галича» и батальона «Нахтигаль», связанных с нацистами.

«Как такое может происходить в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?» — задалась вопросом Гавришко.

Также историк обратила внимание на множественные случаи переименования улиц и городов, увековечивающих память солдат Красной армии, которые вместо этого называют в честь националистов времен Второй мировой войны.

Кроме того, по словам Гавришко, некоторые пехотные батальоны ВСУ не только носят символику русинского льва, но и справляют важные исторические даты СС.

Украина и Евросоюз пытаются задвинуть День Победы. Разбор

Глава киевского режима объявил о своем намерении противостоять «параду российского лидера Владимира Путина» в Москве на 9 мая. В связи с этим он пригласил лидеров Евросоюза (ЕС) посетить Киев в этот день, призывая союзников продемонстрировать свое единство.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 18 апреля охарактеризовала предложение некоторых европейских политиков провести мероприятия в Киеве, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, как «театр абсурда».

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