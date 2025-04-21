Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ узнала о планах США взять земли вокруг ЗАЭС под свой контроль
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей
Мир
Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров об отмене пошлин
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов
Мир
В Минпромторге анонсировали льготы для семей с детьми при оформлении автокредита
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
В Колумбии заявили о сохранении контакта с РФ по ремонту Ми-17
Общество
Пациенты с болезнями кожи указали на проблемы с выдачей лекарств в ряде регионов
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Происшествия
ДТП с участием автомобиля и двоих детей на электросамокате произошло в Москве
Мир
Один человек погиб и 11 пострадали из-за поджога многоквартирного дома в Сеуле
Мир
Сальвадор предложил Венесуэле обмен мигрантов на политзаключенных
Мир
Папка с секретными документами Белого дома утекла в общий доступ из-за ошибки
Мир
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
Сюжет:

WSJ узнала о планах США взять земли вокруг ЗАЭС под свой контроль

WSJ: США предлагают взять под свой контроль территории вокруг ЗАЭС
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В рамках инициативы по урегулированию кризиса на Украине представители США предлагают установить нейтральный статус на территориях вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под управление Вашингтона. Об этом 20 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

При этом точные границы этих территорий издание не приводит. Также неизвестно, какая из сторон, согласно плану США, будет контролировать саму электростанцию.

Также утверждается, что план мирного урегулирования может включать официальное признание со стороны Соединенных Штатов Республики Крым как части территории России.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. Как уточнил мэр города Максим Пухов, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025