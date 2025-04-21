WSJ узнала о планах США взять земли вокруг ЗАЭС под свой контроль
В рамках инициативы по урегулированию кризиса на Украине представители США предлагают установить нейтральный статус на территориях вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под управление Вашингтона. Об этом 20 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
При этом точные границы этих территорий издание не приводит. Также неизвестно, какая из сторон, согласно плану США, будет контролировать саму электростанцию.
Также утверждается, что план мирного урегулирования может включать официальное признание со стороны Соединенных Штатов Республики Крым как части территории России.
17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. Как уточнил мэр города Максим Пухов, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.