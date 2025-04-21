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На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка

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Фото: TASS/AP/Yuri Demyanchuk
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На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы Российской академии наук.

«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения», — сказали в учреждении ТАСС.

Там добавили, что длительность свечения составила несколько минут.

Ключевая сопка — самый активный вулкан в Евразии. Его возраст составляет приблизительно 7 тыс. лет, а высота варьируется от 4688 до 4750 м над уровнем моря.

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Ранее, 12 апреля, сообщалось, что на Камчатке вулкан Безымянный начал извержение, пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, а его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана.

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