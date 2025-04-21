На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы Российской академии наук.
«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения», — сказали в учреждении ТАСС.
Там добавили, что длительность свечения составила несколько минут.
Ключевая сопка — самый активный вулкан в Евразии. Его возраст составляет приблизительно 7 тыс. лет, а высота варьируется от 4688 до 4750 м над уровнем моря.
Ранее, 12 апреля, сообщалось, что на Камчатке вулкан Безымянный начал извержение, пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, а его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана.