Папка с секретными документами Белого дома утекла в общий доступ из-за ошибки

В США чиновники из управления общих служб (GSA) случайно выложили в общий доступ папку с секретными документами Белого дома. Об этом 20 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

«Записи показывают, что сотрудники непреднамеренно поделились папкой Google Drive, содержащей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, который насчитывает более 11,2 тыс. человек», — указало издание.

В числе опубликованной информации оказались, например, сведения о специальной взрывозащитной двери для центра посетителей Белого дома.

«Девять из 15 файлов, размещенных в папке Google Drive, были помечены CUI как «контролируемая несекретная информация», что означает «конфиденциальную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но всё равно должна быть защищена» согласно правительственным протоколам», — уточняет WP.

25 марта стало известно о скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по йеменским хуситам администрацией США. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня ему пришло уведомление о добавлении в групповой чат «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

Согласно скриншотам, Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала миссии.