Ученые раскрыли тайны Туринской плащаницы Иисуса Христа

Туринская плащаница — это погребальный саван, в который, как считается, было завернуто тело Христа. Некоторое время назад исследования поставили под сомнение аутентичность плащаницы, точнее, время ее создания. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 21апреля ознакомился с новыми результатами исследований.

«Оригинал хранится в защищенном и даже огнеупорном месте собора Святого Иоанна Крестителя, а перед нами — копия одной из самых загадочных христианских реликвий», — рассказал журналист.

Специалист по Туринской плащанице и писательница Эмануэла Маринелли подчеркивает, что на плащанице видно лицо, глаза, нос, усы, волосы, грудь и рану в боку Христа.

По словам профессора Джулио Фанти, на реликвии есть следы ранений.

«Он дышал с трудом, учащенное сердцебиение, кровь сдавила сердце — оно больше не могло биться. Это страдания, которые трудно даже представить, но мы видим их подтверждение», — заявил Фанти.

Взятый для анализа мельчайший фрагмент — это своего рода «частица Бога», а полученные результаты — еще одно свидетельство подлинного происхождения плащаницы.

18 апреля на службе в Страстную пятницу в Сретенском монастыре в Москве вынесли Туринскую плащаницу. На кадрах «Известий» можно увидеть, как ее вынесли священнослужители через диаконские боковые двери. Затем плащаницу поместили в середине храма, после чего началась молитва.