Демпартия США не стала использовать фото Байдена для поздравления с Пасхой

Демократическая партия США не стала включать 46-го президента Джо Байдена в список глав государств, являющихся ее членами, фотографии которых были опубликованы вместе с поздравлением с Пасхой. На это 20 апреля обратил внимание телеканал Fox News.

«В воскресенье утром официальный аккаунт демократов в соцсети X поздравил своих подписчиков со счастливой Пасхой, опубликовав фотографии бывших президентов Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Ф. Кеннеди с празднования Пасхи с супругами и детьми, когда они все находились у власти», — сообщает телеканал.

При этом в публикации не нашлось места для фотографий Байдена, отметили многие критики от Консервативной партии. Аналогичное поздравление Демпартия опубликовала и на либеральной платформе Bluesky, но в него также не стали включать изображения 46-го главы государства.

«Однако аккаунты партии в Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. — Ред.) включали Байдена, отображая их в хронологическом порядке, причем фотография Джона Кеннеди была размещена первой, а фотография Байдена — последней», — сообщается в публикации.

20 апреля американский лидер Дональд Трамп в своем пасхальном поздравлении раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за миграционную политику. Он назвал Байдена «болваном» и «худшим, некомпетентным» президентом, который «абсолютно не понимал, что делает». 16 апреля Трамп резко раскритиковал бывшего главу государства Байдена, назвав его худшим лидером за всю историю США. По его словам, Байден позволил миллионам преступников проникнуть в страну.