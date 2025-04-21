В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов

В России могут ограничить число попыток сдачи детьми мигрантов теста по русскому языку двумя годами. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд, после чего иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе», — приводит ТАСС фрагмент пояснительной записки к документу.

Текст законопроекта в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

«При этом важно отметить, что такое тестирование осуществляется для иностранных граждан на бесплатной основе, то есть за счет бюджетных средств, а значит, за счет средств налогоплательщиков», — обратил внимание парламентарий.

7 апреля ГУ МВД РФ по Красноярскому краю сообщило, что сотрудники полиции собрали 21 материал по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Установлено, что на одном из предприятий работали 15 граждан Узбекистана. Они не в полном объеме оформили постановку на миграционный учет — не прошли медосмотр, экзамен по русскому языку и не получили патент. В отношении работодателя составлено 15 административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»), материалы переданы в суд.