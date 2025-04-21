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Врач предупредила о симптомах после укуса клеща через месяц

Врач Столярова: симптомы болезней могут появиться спустя месяц после укуса клеща
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Фото: ТАСС/Patrick Pleul
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Первые симптомы заболеваний, переносимых клещами, могут появиться только через месяц после заражения. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказала врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова в беседе с «Газетой.Ru».

«Например, наиболее характерный ранний симптом болезни Лайма (боррелиоз) — мигрирующая эритема (красное пятно, которое увеличивается в размерах и часто напоминает мишень) — может появиться на теле через 3–30 дней после укуса клеща», — рассказала эксперт.

При этом она добавила, что в исключительных случаях эритема может и вовсе отсутствовать.

Врач назвала общие симптомы на ранних стадиях, среди которых лихорадка, слабость, боль в суставах и мышцах и увеличение лимфоузлов.

Как указала Столярова, симптомы клещевого энцефалита могут проявиться через одну-две недели после укуса, но в редких случаях это время доходит до месяца.

Так, по словам собеседницы издания, на начальной стадии заболевания возможны лихорадка, головная боль, тошнота и общая слабость. При прогрессировании болезни возникают неврологические нарушения, включая судороги, параличи и ухудшение памяти, отметила врач.

Аналогичные симптомы наблюдаются при анаплазмозе (эрлихиозе), первые признаки которого проявляются через одну-две недели после заражения: высокая температура, озноб, головная и мышечная боль, тошнота.

Столярова пояснила, что позднее появление симптомов связано с особенностями инфекции. При возникновении подобных симптомов врач призвала незамедлительно обратиться к инфекционисту и пройти обследование, включающее серодиагностику на антитела (IgM и IgG) к боррелиям и вирусу клещевого энцефалита, а также сдать общий анализ крови и мочи для выявления воспалительных процессов.

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8 апреля президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал «Известиям», что часто различные заблуждения собаководов о блохах и клещах ставят под угрозу здоровье их питомцев. Так, среди заблуждений — уверенность в том, что препараты от клещей действуют сразу. Как объяснили в РКФ, нет такого препарата, который мгновенно вызывал бы гибель клеща или сразу после нанесения защитил бы питомца.

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