Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США

Ряд крупных бизнесменов США могли быть вовлечены в эпизод инсайдерской торговли на введении пошлин американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

Издание утверждает, что бизнесмены, включая главу Meta (деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга, генерального директора Oracle Сафры Кац и председателя совета директоров JPMorgan Chase Джеймса Даймона, продали акции на миллионы долларов как раз перед анонсированием Трампом ужесточения импортных пошлин.

Некоторые инсайдеры-миллиардеры уже используют возможность купить акции по заниженным ценам и увеличить свои доли, пишет издание.

Основная часть продаж в прошлом году пришлась на Джеффа Безоса, который в феврале продал акции Amazon.com: Inc. на сумму более $8,5 млрд. В этом году итоги I квартала были распределены более равномерно: 10 продавцов продали акции на сумму более $3,8 млрд.

В этот же день газета Politico писала, что производственные компании из США пытаются добиться исключений в своих отраслях на фоне введенных торговых пошлин на импорт товаров из Китая.