Сотрудники Сеченовского университета предложили оригинальный метод удаленного наблюдения для диагностики осложнений на сердце у больных, прошедших химиотерапию.

Врачи устанавливали пациентам переносные электрокардиографы, которые 20 раз в сутки передавали медикам данные. Полученные показания автоматически обрабатывались специально разработанным алгоритмом машинного обучения. Его точность выявления патологий составила 89,3%.

«Диагностическая точность созданной модели при помощи одноканального дистанционного мониторинга ЭКГ составляет 89,3%. Ее внедрение в существующие стандарты терапии могло бы значительно снизить смертность и предотвратить тяжелые осложнения. При своевременном выявлении нарушений можно подобрать более подходящую схему лечения, использовать препараты, которые защищают сердце, установить за пациентом более тщательное наблюдение. Есть много способов помочь больному, главное — вовремя узнать, что ему нужна помощь», — сказал директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.

Согласно статистике Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, практически у половины больных раком после первого курса химиотерапии развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

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Нейросеть клиник: ИИ проследит за сердечными осложнениями после химиотерапии