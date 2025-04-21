Парад и выставку московских трамваев посетило свыше 220 тыс. человек

Парад и выставку трамваев в Москве посетило более 220 тыс. жителей и гостей столицы, что стало рекордным показателем. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В прошлом году организовали три таких праздника, их посетило более 500 тыс. человек. Парад трамваев на Шаболовке вновь доказал, что жители любят и ценят этот прекрасный вид транспорта, который можно смело назвать символом нашего города», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Колонна из 11 ретровагонов проехала по новому маршруту — от Шаболовки до Даниловской мануфактуры и обратно. Для гостей мероприятия также было открыто обновленное трамвайное депо имени Апакова, уточняет 360.ru. Всего на выставке показали более 20 трамваев разных поколений. Гости могли зайти в любой вагон и опробовать мягкость сидений, рассмотреть кассу-копилку и компостеры, пишет сайт kp.ru.

В рамках парада выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Посетители смогли принять участие в конкурсах и выиграть памятные призы, а также попробовать блюда, приготовленные на полевой кухне.

10 апреля после реконструкции заработало историческое трамвайное депо им. П.Л. Апакова на Шаболовке — старейшее депо Москвы, которое начало работу в 1909 году.