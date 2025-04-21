Врач рассказала о допустимых при сахарном диабете сортах чая

Чай, будучи одним из самых распространенных напитков, требует внимательного подхода: его состав, способ приготовления и сочетаемость с другими ингредиентами могут влиять на состояние человека с диабетом. Об этом 20 апреля рассказала врач-терапевт, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Алена Смирнова в беседе с «Газетой.Ru».

При выборе чая диабетикам важно учитывать не только его сорт, но и наличие добавок, отметила эксперт. В умеренных количествах допускаются классические варианты — черный и зеленый чай без сахара и ароматизаторов. Однако врач напомнила, что эти напитки содержат антиоксиданты, танины и кофеин, способные влиять на чувствительность к инсулину.

Травяные и листовые чаи без сахара также могут входить в рацион. Несмотря на то что они не обладают терапевтическим действием, их можно рассматривать как полезную замену сладким напиткам. Например, по словам Смирновой, лист черники богат гликозидами, флавоноидами и хромом. Последний, в свою очередь, способствует эффективному усвоению глюкозы. Кроме того, лист черники оказывает антиоксидантное действие и помогает нормализовать метаболизм.

Ромашка, известная своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, может быть полезна для регуляции работы ЖКТ, рассказала врач. Ромашковый чай может применяться как мягкий регулятор ЖКТ для диабетиков, уточнила врач.

Она также призвала избегать напитков с медом, глюкозным сиропом или тростниковым сахаром из-за их высокого гликемического индекса. Кроме того, по словам Смирновой, с осторожностью нужно относиться к травам с тонизирующим действием (женьшень, элеутерококк, лимонник), так как они могут снижать эффективность сахароснижающих препаратов.

Подводя итоги, специалист напомнила, что чаи и травяные отвары не являются лекарством, но могут стать частью сбалансированного рациона при условии их грамотного включения в диету.

Ранее, 17 апреля, врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу. Она отметила, что обычно в исследованиях указана польза этого напитка, например, он продлевает жизнь, полезен для снижения риска развития онкологических заболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний.