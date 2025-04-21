Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова сообщила о применении ВСУ системы HIMARS во время пасхального перемирия
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Мир
В Германии посчитали назначение Бербок главой ГА ООН угрозой месту страны в СБ
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Экономика
Более 120 тыс. россиян признали банкротами через суд
Экономика
Выдачи потребкредитов в марте стали снова расти
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Экономика
Объем наличных в 2025 году упал рекордно с начала СВО
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Врач рассказала о допустимых при сахарном диабете сортах чая

Врач Смирнова: при сахарном диабете можно пить травяные и листовые чаи
0
EN
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Чай, будучи одним из самых распространенных напитков, требует внимательного подхода: его состав, способ приготовления и сочетаемость с другими ингредиентами могут влиять на состояние человека с диабетом. Об этом 20 апреля рассказала врач-терапевт, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Алена Смирнова в беседе с «Газетой.Ru».

При выборе чая диабетикам важно учитывать не только его сорт, но и наличие добавок, отметила эксперт. В умеренных количествах допускаются классические варианты — черный и зеленый чай без сахара и ароматизаторов. Однако врач напомнила, что эти напитки содержат антиоксиданты, танины и кофеин, способные влиять на чувствительность к инсулину.

Травяные и листовые чаи без сахара также могут входить в рацион. Несмотря на то что они не обладают терапевтическим действием, их можно рассматривать как полезную замену сладким напиткам. Например, по словам Смирновой, лист черники богат гликозидами, флавоноидами и хромом. Последний, в свою очередь, способствует эффективному усвоению глюкозы. Кроме того, лист черники оказывает антиоксидантное действие и помогает нормализовать метаболизм.

Ромашка, известная своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами, может быть полезна для регуляции работы ЖКТ, рассказала врач. Ромашковый чай может применяться как мягкий регулятор ЖКТ для диабетиков, уточнила врач.

Она также призвала избегать напитков с медом, глюкозным сиропом или тростниковым сахаром из-за их высокого гликемического индекса. Кроме того, по словам Смирновой, с осторожностью нужно относиться к травам с тонизирующим действием (женьшень, элеутерококк, лимонник), так как они могут снижать эффективность сахароснижающих препаратов.

Подводя итоги, специалист напомнила, что чаи и травяные отвары не являются лекарством, но могут стать частью сбалансированного рациона при условии их грамотного включения в диету.

Сладость не в радость: какие продукты содержат скрытый сахар
Эксперты рассказали, как подрывают здоровье энергетические напитки, йогурты, коктейли и консервы

Ранее, 17 апреля, врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу. Она отметила, что обычно в исследованиях указана польза этого напитка, например, он продлевает жизнь, полезен для снижения риска развития онкологических заболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025