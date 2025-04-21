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На территории бывшей промзоны «Братцево» в Москве создадут бульвар-парк

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Бульвар-парк создадут на территории бывшей промзоны «Братцево» в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 18 апреля сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, бульвар-парк с разными тематическими зонами появится в Войковском районе. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте, пишет RT. В частности, предусмотрены четыре тематические зоны: спортивные площадки, игровое пространство для детей, зеленый сквер и главная площадь.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в игровой зоне разместят карусели, аттракционы, деревянную шхуну и экскаватор, а также многоэтажный форт. На главной площади разместят арт-объекты, детские площадки и зоны отдыха, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Протяженность бульвара составит 800 м, а общественные пространства займут порядка 4 га. Сдавать участки бульвара в эксплуатацию будут параллельно с вводом домов. Все работы должны быть завершены в течение шести лет. Бульвар-парк станет связующим звеном между учебно-воспитательным комплексом, физкультурно-оздоровительным комплексом и жилыми домами, сообщает НСН.

16 апреля Владимир Ефимов рассказал, что в Москве по КРТ реорганизуют почти 190 га. По его словам, на участках суммарной площадью более 188,6 га планируется возвести сбалансированные городские кварталы, а также создать деловые и благоустроенные пространства.

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