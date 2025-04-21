Минимум 12 человек погибли и 30 пострадали в результате удара США по рынку в Йемене
В результате авиаударов США по столице Йемена Сане погибли не менее 12 человек, еще 30 ранены. Об этом 20 апреля сообщило министерство здравоохранения в правительстве движения «Ансар Аллах» (хуситы).
«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — уточняет телеканал Al Masirah.
В настоящее время бригады спасательных служб продолжают поиски возможных пострадавших от налета.
18 апреля Минимум 74 человека погибли в результате ударов американских военных по нефтяному порту Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда, еще более 170 пострадали. Представитель министерства здравоохранения вооруженной группировки хуситов Анис Аласбахи заявил, что в результате ударов, нанесенных в четверг, также был ранен 171 человек.