В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Россия не видит необходимости настаивать сейчас на диалоге с ЕС. Об этом «Известиям» заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников.
«У Евросоюза нет желания разговаривать с Россией, и мы не видим необходимости настаивать сейчас на диалоге. Каких-либо сигналов со стороны Брюсселя о готовности восстановить с нами диалог мы также не наблюдаем», — сказал он.
Ранее Владислав Масленников заявил, что европейские лидеры продолжат навязывать своему обществу идеи о предстоящей войне с Россией.
После начала специальной военной операции (СВО) Евросоюз полностью оборвал политические связи с Россией. Объединение в общей сложности ввело 16 пакетов санкций, а сейчас обсуждается возможность введение дополнительных рестрикций.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
К договору не способны: ЕС отказался от возобновления диалога с РФ