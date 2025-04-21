Врач рассказала о безопасной для фигуры норме потребления куличей

В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 ккал на 100 г. Калорийность одного кулича в среднем составляет от 300 до 400 ккал на 100 г. В день без вреда для фигуры можно съесть 50 г кулича или пасхи. Об этом в воскресенье, 20 апреля, рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова в беседе с «Газетой.Ru».

Как указала собеседница издания, оба десерта содержат большое количество добавленных сахаров и жиров. Врач, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметила, что доля углеводов в суточном рационе не должна превышать 5–10%. При норме в 2 тыс. ккал это около 200 ккал, или 44 г сахара в день, пояснила Меркулова. Средняя энергетическая ценность пасхи — примерно 300 ккал на 100 г.

«Получается, можно спокойно съесть 50 г кулича и пасхи без вреда для фигуры», — рассказала диетолог.

При этом важно учитывать состав продукта, так как от него зависят калорийность и содержание сахара, предупредила эксперт.

Так, по словам врача, при употреблении в пищу кулича стоить сократить потребление простых углеводов в другой части рациона: заменить сок водой, пить чай без сахара или с натуральными подсластителями.

Также Меркулова обратила внимание на необходимость контролировать количество и качество жиров. ВОЗ советует ограничивать общее потребление жиров до 30% от суточной нормы калорий, при этом насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — не более 1%, заключила диетолог.

Накануне, 19 апреля, врач-терапевт и нутрициолог Эльвина Док рассказала в беседе с «Известиями», что организм не успевает переработать большое количество поступивших калорий, что может привести к дискомфорту и усталости. По ее словам, чтобы избежать переедания сладким и жирным во время Пасхи, надо сбалансировать прием пищи по «методу тарелки».