Министерство экономического развития внесло в правительство новый проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026-й и плановый 2027/28 год, а также пересмотрел оценки по 2025-му. В ведомстве ожидают среднюю цену марки Urals в $56 за баррель.

При этом в ведомстве полагают, что в ближайшие годы ситуация с ценами этой нефти значительно лучше не станет — российская нефть будет торговаться в 2026-м в среднем по $61, в 2027-м — по $63, а в 2028-м — по $65.

Также ведомство снизило прогноз по стоимости нефти марки Brent — до $68 за баррель (против $81,7 в сентябре). В ближайшие три года ее цена будет $72 за баррель.

Ухудшение прогнозов связано с тем, что в последние несколько месяцев котировки сырья резко снизились на фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн.

«Для бюджета снижение цены Urals — это всегда не самая лучшая новость, так как казна напрямую зависит от динамики цен на нефть. Если стоимость энергоресурсов упадет ниже $60 за баррель, финплан может недосчитаться значительной части нефтегазовых доходов», — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако ожидания по курсу нацвалюты не изменились. Судя по макропрогнозу, доллар будет стоить в этом году 94,3 рубля. Для сравнения: в сентябре Минэк прогнозировал на 2025-й курс по 96,5 рубля. С начала года рубль укрепился на 20% — до 82 руб/$. По словам представителя Минэка, оценка на 2025 год реалистична, но ведомство понимает, что колебания курса могут быть достаточно высокими.

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В сырьевом остатке: Минэк снизил прогноз по нефти Urals до $56 за баррель