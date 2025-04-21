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Воскресенье в Москве стало самым теплым за историю наблюдений

Синоптик Леус: 20 апреля в Москве был побит 30-летний температурный рекорд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в воскресенье, 20 апреля, в Москве был побит температурный рекорд 1995 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в этот день воздух в столице прогрелся до +24,4 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, температура в Москве превысила рекорд 1995 года почти на полградуса, пишет РИАМО.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — цитирует синоптика сайт kp.ru.

Столбики термометров также зафиксировали рекордные значения в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани, уточняет Life.ru.

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В этот же день метеоролог Евгений Тишковец спрогнозировал в столице похолодание. По его словам, температура начнет снижаться 22 апреля. Также он допустил грозовые дожди, в конце недели, согласно прогнозам, похолодает до +12…+17 градусов. Допустил Тишковец и холодный первомай, сообщает 360.ru.

17 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по столице предупредила, что в Москве до 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода. Температура будет превышать норму на семь и более градусов.

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