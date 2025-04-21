Драка с участием бойца Ядуллаева в Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге произошла уличная потасовка с участием кулачного бойца Фарида Ядуллаева и нетрезвых мужчин. Соответствующие кадры приводит портал 78.ru.

После инцидента спортсмен записал обращение, в котором попытался объяснить происходящее.

«Мы вышли после турнира, меня попросили снять ролик на фоне наших машин. Мы начали снимать, в этот момент двое, стоявшие в нескольких метрах, начали в грубой форме предъявлять претензии. Я их предупредил, но они первые полезли с кулаками. Мне пришлось давать сдачи», — сообщил Ядуллаев.

При этом боец указал, что не наносил сопернику удары, а просто повалил его на асфальт.

В момент записи обращения в кадре также присутствовал спортсмен и блогер Артем Тарасов.

«От себя хочу добавить — и я говорил это там, на улице, — не пейте и не будете получать по лицу. А так — выпили, надебоширили и получили», — высказался он.

16 марта футбольные фанаты устроили массовую драку в подмосковных Химках. Потасовка произошла между фанатами футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга». Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях. На видеоролике зафиксировано, что от каждой стороны в потасовке приняли участие около 20 человек.