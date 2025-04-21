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Объявленное Путиным пасхальное перемирие закончилось

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Фото: РИА Новости
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Пасхальное перемирие на Украине, объявленное президентом России Владимиром Путиным, закончилось 21 апреля.

Режим прекращения огня завершился 21 апреля в 00:00 мск.

Решение главы государства о пасхальном перемирии было принято по гуманитарным соображениям в субботу, 19 апреля, в 18:00 мск.

Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля
Россия приостанавливает все боевые действия и рассчитывает на ответный жест Украины

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

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