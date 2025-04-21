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В компании Stellar Beans рассказали о влиянии санкций на поставки кофе в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Санкции против России не оказывают значительного влияния на импорт кофе в страну. Об этом в воскресенье, 20 апреля, заявил коммерческий представитель компании Stellar Beans Франсис Давид.

«В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами всё равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе», — сказал бизнесмен в беседе с «РИА Новости».

Об этом он рассказал на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве.

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Снижение продаж напитка идет в том числе на фоне роста цен на сырье

25 марта генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил в беседе с «Известиями», что стабилизировать цены на кофе могло бы только охлаждение мирового спроса на него. Он отметил, что за последний год арабика подорожала со 150–170 до 380 центов за фунт, а месяц назад цена на нее достигала и 420 центов за фунт. Сорт робуста, который стоил около $2000, теперь торгуется по $5500. Оба вида зерен одновременно так дорого в истории наблюдений за кофейным рынком никогда не стоили, сообщил эксперт.

До этого, 7 марта, агентство Reuters сообщило, что быстрый рост цен на кофейные зерна привел к значительному падению объемов мировой торговли этим товаром. Отмечалось, что цена фьючерсов на кофейные бобы на бирже ICE с ноября выросла на 70%. В качестве причины такого роста агентство назвало падение производства в ключевых кофепроизводящих регионах, в частности в Бразилии.

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