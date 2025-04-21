Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова сообщила о применении ВСУ системы HIMARS во время пасхального перемирия
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Мир
В Германии посчитали назначение Бербок главой ГА ООН угрозой месту страны в СБ
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Экономика
Более 120 тыс. россиян признали банкротами через суд
Экономика
Выдачи потребкредитов в марте стали снова расти
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Экономика
Объем наличных в 2025 году упал рекордно с начала СВО
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

В 2024 году жители Москвы 241 тыс. раз стали донорами крови и ее компонентов

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жители Москвы в 2024 году стали донорами крови и ее компонентов 241 тыс. раз. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В столице много неравнодушных москвичей, которые помогают абсолютно незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что из почти 107 тыс. доноров впервые это сделали около 40 тыс. человек. В Москве сдать кровь на донорство можно в трех отделениях Центра крови имени Гаврилова и 10 медучреждениях. Перед процедурой предстоит сдать необходимые анализы. Донорская кровь требуется пациентам с кровотечениями, ожогами, травмами, а также при проведении больших операций, женщинам с осложненными родами и даже новорожденным. Постоянно она требуется при нарушениях работы системы крови и при онкологических заболеваниях, отмечает сайт kp.ru.

От мозга костей: для чего в России объединяют данные о донорах
Создан федеральный регистр, который позволит найти добровольцев для помощи тяжелобольным пациентам

Ранее, 20 апреля, эксперт Александр Ветерков рассказал, на что могут рассчитывать те, кто сдает кровь для нуждающихся. В частности, это оплачиваемые выходные, компенсация на питание. Кроме того, доноры, сдавшие кровь два и более раз, могут претендовать на льготные путевки в санаторий от работодателя, отмечает Life.ru.

В этот же день профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением переливания крови Клинического центра Сеченовского университета Эмин Салимов рассказал о будущем донорства. Так, в настоящее время биоинженеры проводят эксперименты по использованию искусственно выращенных в биореакторах клеток крови. Это еще больше повысит безопасность и доступность трансфузиологической поддержки пациентов, сообщает RT.

18 апреля глава минздрава Московской области Максим Забелин сообщил, что жители региона с января сдали более 20 т донорской крови. Донорами стали почти 29 тыс. человек. При этом большая часть кроводачи проводится на безвозмездной основе, отмечает 360.ru.

В ноябре врач Павел Трахтман объяснил значимость сдачи крови донором. По его словам, один донор крови может одновременно помочь нескольким пациентам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025