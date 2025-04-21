В 2024 году жители Москвы 241 тыс. раз стали донорами крови и ее компонентов

Жители Москвы в 2024 году стали донорами крови и ее компонентов 241 тыс. раз. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В столице много неравнодушных москвичей, которые помогают абсолютно незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что из почти 107 тыс. доноров впервые это сделали около 40 тыс. человек. В Москве сдать кровь на донорство можно в трех отделениях Центра крови имени Гаврилова и 10 медучреждениях. Перед процедурой предстоит сдать необходимые анализы. Донорская кровь требуется пациентам с кровотечениями, ожогами, травмами, а также при проведении больших операций, женщинам с осложненными родами и даже новорожденным. Постоянно она требуется при нарушениях работы системы крови и при онкологических заболеваниях, отмечает сайт kp.ru.

Ранее, 20 апреля, эксперт Александр Ветерков рассказал, на что могут рассчитывать те, кто сдает кровь для нуждающихся. В частности, это оплачиваемые выходные, компенсация на питание. Кроме того, доноры, сдавшие кровь два и более раз, могут претендовать на льготные путевки в санаторий от работодателя, отмечает Life.ru.

В этот же день профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением переливания крови Клинического центра Сеченовского университета Эмин Салимов рассказал о будущем донорства. Так, в настоящее время биоинженеры проводят эксперименты по использованию искусственно выращенных в биореакторах клеток крови. Это еще больше повысит безопасность и доступность трансфузиологической поддержки пациентов, сообщает RT.

18 апреля глава минздрава Московской области Максим Забелин сообщил, что жители региона с января сдали более 20 т донорской крови. Донорами стали почти 29 тыс. человек. При этом большая часть кроводачи проводится на безвозмездной основе, отмечает 360.ru.

В ноябре врач Павел Трахтман объяснил значимость сдачи крови донором. По его словам, один донор крови может одновременно помочь нескольким пациентам.