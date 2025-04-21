В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов по контактам с РФ
ЕС не готов возобновить переговорный процесс с РФ, как это сделали США. Об этом «Известиям» заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
«В настоящее время никаких контактов не предвидится», — cказала она.
После начала специальной военной операции (СВО) ЕС полностью оборвал политические связи с Россией. Объединение в общей сложности ввело 16 пакетов санкций, а сейчас обсуждается возможность введения дополнительных рестрикций.
Евросоюз заморозил российские активы на сумму около €210 млрд. Большая часть — около €183 млрд — в Euroclear, международной расчетно-клиринговой организации, которая базируется в Бельгии.
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К договору не способны: ЕС отказался от возобновления диалога с РФ