В Минпромторге анонсировали льготы для семей с детьми при оформлении автокредита

В РФ будет снова доступна возможность оформить льготный кредит на покупку автомобиля для семей с детьми. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в ходе презентации новой модели Lada Iskra на производстве в Тольятти.

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — сказал он в беседе с изданием «Коммерсант».

Министр подчеркнул, что такая инициатив способна улучшить ситуацию на автомобильном рынке.

Для участия в программе льготного кредитования цена автомобиля не должна превышать 2 млн рублей. Транспортное средство также должно набрать от 2 тыс. баллов за локализацию производства на территории России.

По итогам I квартала наблюдается снижение доли одобряемости автокредитов, рассказал «Известиям» 16 апреля директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев. Показатель упал в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Количество заявок на автокредиты тоже уменьшилось: количество заявок снизилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.