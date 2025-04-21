Россиянин Дмитрий Бивол отказался драться с украинцем Усиком

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался проводить бой с украинцем Александром Усиком и добавил, что не пойдет в ММА. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило издание «Советский спорт».

«Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт. Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях», — сказал Бивол.

По его словам, он пока не собирается уходить из большого спорта.

На счету 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение.

11 марта абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол приехал в Россию после победы в реванше против Артура Бетербиева. В московском аэропорту Шереметьево бойца встретили караваем с его фамилией и песней «Группа крови» коллектива «Кино», под которую Бивол выходит на ринг.