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Москва выделила более 430 участков под частные дома с 2020 года

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С 2020 года Москва выделила 432 участка под строительство частных домов. Об этом в воскресенье, 20 апреля, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город формирует специализированный перечень участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые могут приобрести физические лица. Общая площадь выделенных за пять лет участков составила почти 55,3 га. Построить на них можно около 224,2 тыс. кв. м недвижимости, пишет РИАМО. Так, горожане получают возможность строить частные жилые дома и хозяйственные сооружения в столице, соответствующие их потребностям, сохраняя доступ к развитой городской инфраструктуре, уточняет сайт kp.ru.

Для приобретения участка под строительство частного дома необходимо выбрать подходящий вариант из перечня и подать заявку в департамент городского имущества, отмечает НСН. Договор купли-продажи будет оформлен, если за 30 дней не поступит других заявлений. В противном случае будет проведен электронный аукцион.

По словам главы ведомства Максима Гамана, с 2020 года в перечень вошли участки, расположенные в восьми округах: на севере, востоке, западе, северо-западе и юго-западе Москвы, а также в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах, пишет «Москва 24». Из них уже реализованы 350 объектов площадью более 45 га, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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