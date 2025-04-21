В Татарстане в ДТП с квадроциклом погиб ребенок

В Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате погиб ребенок и еще один получил ранения. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по республике.

«Сегодня 15-летняя девочка, управляя квадроциклом, выехала с разделительной полосы и совершила столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Skoda под управлением водителя 1984 года рождения», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 12-летний мальчик — пассажир квадроцикла скончался. Девочка получила тяжелые травмы.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в тот же день сообщалось, что в результате аварии около хутора Семенкин в Ростовской области погиб четырехлетний ребенок, еще двое детей и взрослый получили травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.