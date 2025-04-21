Пушков призвал Рютте прислушаться к словам Келлога о членстве Украины в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте прислушаться к словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о невозможности вступления Украины в военный блок. Соответствующее заявление он сделал 20 апреля в Telegram-канале.

Речь идет о высказывании: «Мы были предельно откровенны: членство Украины в НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО», которое Келлог сделал во время визита в Одессу.

«Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — указал сенатор.

19 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО. Он отметил, что США говорят о невозможности принять Украину в состав альянса с 2008 года. Келлог добавил, что сделка по полезным ископаемым, которую планируют подписать Вашингтон и Киев, обеспечит промышленность Соединенных Штатов минералами и драгоценными металлами, которые там не добываются.

Генсек альянса Марк Рютте 4 апреля подчеркнул, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.