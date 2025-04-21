СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия

Власти Соединенного Королевства планируют увеличить темпы производства оружия и взрывчатых веществ в стране, чтобы положить конец зависимости от США в оборонной сфере. Об этом 20 апреля сообщает газета The Times.

«Оборонная промышленность увеличит производство боеприпасов на фоне опасений по поводу надежности [президента США Дональда] Трампа и растущего мирового спроса», — передает издание.

Член руководства крупнейшей в Великобритании оборонной компании BAE Стив Кардью анонсировал новую технологию производства гексогена, которую корпорация будет использовать первой в мире. Всего на базе производственных мощностей концерна можно будет производить до 100 т взрывчатых веществ в год.

Кардью также указал, что такая технология производства гексогена впоследствии может быть передана и другим странам.

16 апреля газета The Telegraph сообщила, что Великобритания поддержит решение Германии о поставке ракет Taurus для нужд армии Украины.

17 апреля в бундестаге заявили о росте скепсиса в ФРГ в отношении отправки Taurus Украине. Ранее, 14 апреля, лидер Христианского демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus по согласованию с европейскими партнерами.