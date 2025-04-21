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Объем наличных в 2025 году упал рекордно с начала СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С января по апрель 2025 года показатель объема наличных в обращении упал до 17,4 трлн. Это рекордное снижение с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России (ЦБ).

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В ЦБ пояснили: это связано с привлекательными процентными ставками по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережению возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен, подчеркнули в ЦБ.

В 2022 году эффект падения объема наличных был более выражен, потому что ЦБ повысил ключевую сильно и внезапно — сразу с 9,5% до 20%, объяснил руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, на ее возвращение к докризисному уровню ушло лишь пять месяцев.

Сейчас ситуация отличается длительностью цикла повышения ключевой ставки (с июля 2023 года) и ее удержанием на уровне 21% (с октября 2024 года). Долгосрочное влияние на объемы наличных денег в обращении оказывает и развитие финансовых технологий, из-за чего растут безналичные платежи, отметили в пресс-службе ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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