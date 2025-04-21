Выдачи потребкредитов в марте стали снова расти

В марте выдачи потребительских ссуд стали снова расти после длительного падения. Об этом сообщили «Известиям» в крупных бюро кредитных историй.

За март банки выдали россиянам потребительских кредитов на 219 млрд рублей, или на 15% больше такого же показателя за февраль, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Всего за прошлый месяц физлица оформили 1,28 млн займов, что лишь немногим превышает февральские цифры.

Рост выдачи зафиксировали и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, количество оформленных потребзаймов в марте символически (на 0,5%) увеличилось по сравнению с февралем, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В то же время, по его словам, объем выдачи кредитов наличными растет второй месяц подряд. Так, в марте этот показатель достиг 211 млрд рублей, увеличившись по сравнению с февралем на 15%. Он подчеркнул: до этого выдачи падали непрерывно с июля по декабрь 2024 года.

В крупных банках подтвердили рост оформлений займов. В ВТБ сообщили, что объем потребительского кредитования в марте в 1,5 раза превысил показатель февраля. За прошлый месяц объем выданных ссуд увеличился на 18% по сравнению с предыдущим, рассказали в Новикомбанке.

В первый месяц весны спрос на кредиты наличными заметно превысил февральские показатели: число заявок — почти на 30%, а объем выдач — на 15%, сообщили в ПСБ. Рост выдач отметили также в банках ДОМ.РФ и «Санкт-Петербург».

Положительная динамика в марте объясняется сезонной активностью граждан, а также реализацией отложенного спроса на фоне продолжающегося роста цен на товары, считают эксперты. Но говорить о смене тренда в кредитовании пока рано.

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Бремя пробуждения: выдачи потребкредитов стали снова расти