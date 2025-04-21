DHL приостановит глобальные поставки потребителям из США на сумму более $800

Немецкий логистический концерн DHL приостанавливает поставки товаров на сумму более $800 потребителям в США с 21 апреля. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило инфоагентство Reuters.

Уточняется, что ограничения не будут касаться товаров для бизнеса Соединенных Штатов, но они всё равно могут столкнуться с задержками.

Как указано, решение было принято в связи с увеличенными сроками оформления товаров из-за изменений в таможенных правилах США.

При этом в компании отметили, что такой шаг — временная мера.

В этот же день газета Politico писала, что производственные компании из США пытаются добиться исключений в своих отраслях на фоне введенных торговых пошлин на импорт товаров из Китая.