Заместитель командира ЦАХАЛ будет уволен после инцидента с обстрелом врачей в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволит заместителя командира разведывательного подразделения бригады «Голани» после инцидента с обстрелом медицинских работников в Газе, в результате которого погибли 15 человек. Об этом 20 апреля сообщается на сайте военного ведомства.

«Заместитель командующего «Сайерет Голани» уйдет со своей должности в связи с его обязанностями командующего силами на местах, а также неполными и неточными отчетами в ходе расследования», — уточняется в заявлении.

Трагедия произошла 23 марта в секторе Газа. Подразделение израильской армии находилось в засаде в ожидании боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее военные уже атаковали автомобиль, который был опознан как транспортное средство террористов. После этого часовой сообщил о приближении к позициям пяти единиц техники на большой скорости, которую ЦАХАЛ приняла за отряд ХАМАС, отправившийся на помощь пассажирам первой машины. В результате по колонне был открыт огонь, однако впоследствии выяснилось, что это были автомобили скорой помощи.

Через 15 минут бойцы ЦАХАЛ также открыли огонь по транспортному средству Организации Объединенных Наций (ООН).

«Первоначально об инциденте сообщил командующий силами, а дополнительные подробности были обнаружены в ходе последующего расследования. Всего в результате инцидентов погибло 15 палестинцев, шестеро из которых в ходе последующего расследования были идентифицированы как террористы ХАМАС», — рассказали военные.

15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.