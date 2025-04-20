Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Представители Россельхознадзора проверят производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

«Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21–28 апреля этого года», — сказал он в беседе с «РИА Новости», добавив, что целью работы является проверка хода сертификации процессов экспорта продукта в Россию.

Как указал председатель Acorbanec, ведомство также в рамках инспекции ознакомится с вопросами, связанными с пестицидами.

Ранее, 17 апреля, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство работает над созданием биопестицида на основе натуральных грибов для борьбы с борщевиком Сосновского. По его словам, растение представляет серьезную угрозу для экосистемы из-за своей высокой выживаемости.