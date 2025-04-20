СМИ сообщили о надежде США на продление пасхального перемирия

США хотели бы продления пасхального перемирия на Украине и последующего долгосрочного урегулирования кризиса. Об этом 20 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

«Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», — приводится в публикации заявление представителя Госдепа.

Также в ведомстве выразили надежду, что режим полного прекращения огня будет продлен после воскресенья и поспособствует мирному урегулированию конфликта.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не отдавал указаний о продлении пасхального перемирия.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике, их удары были отражены. Кроме того, ночью ВСУ использовали 48 беспилотников самолетного типа. Один из них направили на территорию Крыма.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Глава государства отметил, что соблюдение киевским режимом перемирия покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.