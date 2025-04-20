Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Общество
Патриарх Кирилл поделился с экипажем МКС мечтой слетать в космос
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Мир
Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Общество
Землю на три дня накроют мощные магнитные бури
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Общество
Благодатный огонь доставили в Курск
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет
Сюжет:

СМИ сообщили о надежде США на продление пасхального перемирия

Reuters: США приветствовали бы продление пасхального перемирия
0
EN
Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США хотели бы продления пасхального перемирия на Украине и последующего долгосрочного урегулирования кризиса. Об этом 20 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

«Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», — приводится в публикации заявление представителя Госдепа.

Также в ведомстве выразили надежду, что режим полного прекращения огня будет продлен после воскресенья и поспособствует мирному урегулированию конфликта.

Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля
Россия приостанавливает все боевые действия и рассчитывает на ответный жест Украины

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не отдавал указаний о продлении пасхального перемирия.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике, их удары были отражены. Кроме того, ночью ВСУ использовали 48 беспилотников самолетного типа. Один из них направили на территорию Крыма.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Глава государства отметил, что соблюдение киевским режимом перемирия покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025