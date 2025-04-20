Журналист Аркадий Соснов скончался в Санкт-Петербурге

После продолжительной болезни умер петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов. Об этом 20 апреля сообщили на сайте Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Соснов родился в 1948 году и окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности инженер-химик. С 1976 года работал в журналистике, был корреспондентом нескольких газет, главным редактором журнала «Русский меценат».

Написал книги «Обретенная природа», «Энергия Земли» и был автором-составителем книги «Калитка имени Алфёрова». Соснов также был лауреатом премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета «За гуманизм в журналистике».

С 1978 года состоял в Союзе журналистов СССР и входил в правление Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был инициатором создания Гильдии собкоров.