Дрифт-пилот рассказал о своих впечатлениях после возвращения слетевшей шины

Пилот автомобиля Артем Перепелица, у которого во время чемпионата по дрифту Let's Drift в Санкт-Петербурге отлетела и вернулась на место шина, 20 апреля рассказал «Известиям» о своих впечатлениях от заезда.

«Таких случаев не было, и отреагировать на эту ситуацию я смог только после завершения заезда, так как в момент, когда это произошло, я не видел этого», — сказал Артем Перепелица.

Он объяснил, что на участке трассы, где это произошло, у машин нередко повреждаются диски из-за перепада высот между дорожным покрытием и обочиной. Однако, по словам гонщика, случаев, когда слетевшая шина сама возвращается на место, еще не было.

Ранее в этот день шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let's Drift в Санкт-Петербурге отлетела с колеса, но затем сама вернулась на место. Организаторы турнира назвали увиденное невероятным.