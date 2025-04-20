Китай испытал водородную неядерную бомбу

Китайские ученые провели успешное испытание водородной неядерной бомбы. Об этом 20 апреля сообщила газета South China Morning Post.

«Оружие генерирует раскаленный добела огненный шар, который длится в 15 раз дольше, чем мимолетная вспышка», — говорится в публикации.

Уточняется, что подрыв бомбы весом 2 кг создал огненный шар температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию, который просуществовал более двух секунд.

В газете сообщили, что устройство работает на порошкообразном веществе, известном как гидрид магния, который хранит значительно больше водорода, чем баллон под давлением.

10 марта посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай остается единственной ядерной державой, взявшей на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. Он подчеркнул, что по количеству ядерных боеголовок Китай находится на третьем месте после России и США.