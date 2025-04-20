Украина должна быть готова к территориальным уступкам, если хочет достичь мирного соглашения с Россией. Об этом 20 апреля заявил член палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.

«Я считаю, что решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день», — сказал он «РИА Новости».

Балф подчеркнул, что Украине необходимо стремиться к полному прекращению огня. Он также добавил, что ситуация может ухудшиться, если Киев не даст соответствующего ответа.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в рамках спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Он уточнил, что перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 21 апреля, что составляет 30 часов.

Российский президент также подчеркнул, что военнослужащие должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).