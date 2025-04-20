Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля

Прощание с директором музыкальной группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. Об этом 20 апреля сообщили на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что церемония начнется в 12:00 мск. Все желающие смогут прийти и попрощаться с Фроликовым.

О смерти директора музыкальной группы «На-На» Виталия Фроликова стало известно 19 апреля. Причина смерти не уточняется.